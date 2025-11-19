0
НОВОСТИ

AI Journey 2025: Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки

19:21 19.11.2025

photo_2025-11-19_18-45-41.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Сбер представил своего первого робота на базе нейросети ГигаЧат. Робот похож по строению на человека, поэтому называется антропоморфным и умеет обращаться с предметами в реальном мире.

Это новый этап развития отечественной робототехники и физического искусственного интеллекта (Physical AI), который выходит за пределы электронных устройств (колонки, телевизоры, приложения в телефоне) и помогает человеку решать не только интеллектуальные, но физические задачи. Презентация робота состоялась на международной конференции AI Journey.

«Технологические прорывы в генеративных моделях и робототехнике открывают колоссальные возможности по применению искусственного интеллекта в реальном мире, – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Сегодня на AI Journey мы представили своего первого человекоподобного робота Грина, который ориентируется в незнакомом пространстве и способен автономно действовать в нём. С каждой новой версией ГигаЧата робот будет становиться умнее, расширяя диапазон своих навыков в разных сферах: производстве, торговле, общепите. Уверен, что будущее робототехники лежит не только в антропоморфных решениях. Фундаментом дальнейшего развития станет генеративный искусственный интеллект, который позволит создавать целые линейки специализированных роботов, адаптированных под любые практические задачи».

Робот оснащён комплексом датчиков, которые обеспечивают безопасное поведение: десять сенсоров обрабатывают визуальную информацию, а инерциальные датчики и датчики силы отвечают за равновесие и точность движений. Отдельного внимания заслуживает способность робота разговаривать и понимать голосовые команды благодаря внедряемой в него функции голосового общения ГигаЧат.

Сейчас Грин уже умеет автономно перемещаться, работать с объектами, находить и исправлять собственные ошибки. Эти навыки позволяют ему успешно выполнять задачи по комплектовке и сортировке объектов в неструктурированной среде.

В ближайшее время Сбер планирует запустить пилотные проекты по интеграции робота в различные бизнес-процессы для расширения его практического применения.

