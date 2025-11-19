Канцлер ФРГ считает изъятие замороженных активов РФ «самым серьезным рычагом» воздействия

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что возможное использование блокированных российских активов является самым серьезным рычагом Евросоюза для того, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

«Как европейцы мы можем сыграть решающую роль, если в декабре достигнем договоренности об использовании российских активов. Это наш самый серьезный рычаг, который позволит склонить Москву к тому, чтобы сесть за стол переговоров», — утверждал Мерц. Он поблагодарил Швецию за поддержку в Европейском совете его предложения об использовании активов РФ.