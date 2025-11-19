Канцлер ФРГ считает изъятие замороженных активов РФ «самым серьезным рычагом» воздействия
19:30 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что возможное использование блокированных российских активов является самым серьезным рычагом Евросоюза для того, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.
«Как европейцы мы можем сыграть решающую роль, если в декабре достигнем договоренности об использовании российских активов. Это наш самый серьезный рычаг, который позволит склонить Москву к тому, чтобы сесть за стол переговоров», — утверждал Мерц. Он поблагодарил Швецию за поддержку в Европейском совете его предложения об использовании активов РФ.
НОВОСТИ
- 20:46 19.11.2025
- Сбер выложит в открытый доступ все свои флагманские ИИ-модели
- 20:45 19.11.2025
- Литва официально уведомила Белоруссию об открытии двух пограничных пунктов пропуска
- 20:20 19.11.2025
- В России планируется строительство 38 атомных энергоблоков - Путин
- 19:21 19.11.2025
- AI Journey 2025: Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки
- 18:50 19.11.2025
- Поставку недостающих ракет для установок Patriot США запросили у Японии
- 17:40 19.11.2025
- ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня
- 17:12 19.11.2025
- Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
- 17:00 19.11.2025
- В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
- 16:32 19.11.2025
- Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим
- 16:12 19.11.2025
- Ряд депутатов «Слуги народа» призвали Зеленского «очистить» его ближайшее окружение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать