В России планируется строительство 38 атомных энергоблоков - Путин
20:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в ближайшие два десятилетия построит 38 атомных объектов суммарной мощностью практически равной действующей сейчас атомной генерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.
«Что касается перспективных планов, то менее чем за два десятилетия — прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации», — сказал глава государства.
НОВОСТИ
- 20:46 19.11.2025
- Сбер выложит в открытый доступ все свои флагманские ИИ-модели
- 20:45 19.11.2025
- Литва официально уведомила Белоруссию об открытии двух пограничных пунктов пропуска
- 19:30 19.11.2025
- Канцлер ФРГ считает изъятие замороженных активов РФ «самым серьезным рычагом» воздействия
- 19:21 19.11.2025
- AI Journey 2025: Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки
- 18:50 19.11.2025
- Поставку недостающих ракет для установок Patriot США запросили у Японии
- 17:40 19.11.2025
- ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня
- 17:12 19.11.2025
- Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
- 17:00 19.11.2025
- В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
- 16:32 19.11.2025
- Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим
- 16:12 19.11.2025
- Ряд депутатов «Слуги народа» призвали Зеленского «очистить» его ближайшее окружение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать