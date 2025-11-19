0
В России планируется строительство 38 атомных энергоблоков - Путин

20:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ближайшие два десятилетия построит 38 атомных объектов суммарной мощностью практически равной действующей сейчас атомной генерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

«Что касается перспективных планов, то менее чем за два десятилетия — прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации», — сказал глава государства.

