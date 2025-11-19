Литва официально уведомила Белоруссию об открытии двух пограничных пунктов пропуска
20:45 19.11.2025 Источник: Интерфакс
Белоруссия получила официальное уведомление от Литвы об открытии двух пунктов пропуска, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии в среду.
В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени власти Литвы планируют открыть пункты пропуска "Каменный Лог - Мядининкай" и "Бенякони - Шальчининкай", говорится в сообщении.
"Официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вечером 19 ноября поступило в Госпогранкомитет по линии погранпредставительской деятельности", - сообщили в Госпогранкомитете.
Пограничная служба Белоруссии в свою очередь заявила о готовности к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы.
НОВОСТИ
- 20:46 19.11.2025
- Сбер выложит в открытый доступ все свои флагманские ИИ-модели
- 20:20 19.11.2025
- В России планируется строительство 38 атомных энергоблоков - Путин
- 19:30 19.11.2025
- Канцлер ФРГ считает изъятие замороженных активов РФ «самым серьезным рычагом» воздействия
- 19:21 19.11.2025
- AI Journey 2025: Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки
- 18:50 19.11.2025
- Поставку недостающих ракет для установок Patriot США запросили у Японии
- 17:40 19.11.2025
- ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня
- 17:12 19.11.2025
- Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
- 17:00 19.11.2025
- В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
- 16:32 19.11.2025
- Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим
- 16:12 19.11.2025
- Ряд депутатов «Слуги народа» призвали Зеленского «очистить» его ближайшее окружение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать