Литва официально уведомила Белоруссию об открытии двух пограничных пунктов пропуска

20:45 Источник: Интерфакс

Белоруссия получила официальное уведомление от Литвы об открытии двух пунктов пропуска, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии в среду.

В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени власти Литвы планируют открыть пункты пропуска "Каменный Лог - Мядининкай" и "Бенякони - Шальчининкай", говорится в сообщении.

"Официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вечером 19 ноября поступило в Госпогранкомитет по линии погранпредставительской деятельности", - сообщили в Госпогранкомитете.

Пограничная служба Белоруссии в свою очередь заявила о готовности к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы.