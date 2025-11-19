0
0
149
НОВОСТИ

В СМИ попали некоторые подробности предложений по урегулированию, направленных Вашингтоном Киеву

21:15 19.11.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС

Предложение, которое американская и российская стороны подготовили в рамках процесса украинского урегулирования, предполагает значительное уменьшение численности украинской армии, сообщает в среду издание The Financial Times со ссылкой на источники.

"Я могу подтвердить, что предложение США и России было передано украинцам через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главу РФПИ Кирилла Дмитриева секретарю Совета нацбезопасности Украины Рустему Умерову", - написал журналист издания Кристофер Миллер в соцсети Х, ссылаясь на источники.

По данным собеседников FT, в план включены, в частности, требования по сокращению численности армии Украины в два раза и "отказ Киева от некоторого оружия и отказ от Донбасса".

Помимо этого, согласно изданию, предложение предусматривает сокращение американской военной помощи Киеву. В нем также предусмотрено "признание русского языка официальным государственным языком на Украине и предоставление официального статуса Украинской православной церкви". При этом, отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский "остался недоволен" этим предложением.

Ранее Politico со ссылкой на источники писало, что в Белом доме рассчитывают к концу ноября согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, - сообщает Интерфакс.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.

