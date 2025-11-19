В СМИ попали некоторые подробности предложений по урегулированию, направленных Вашингтоном Киеву
21:15 19.11.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
Предложение, которое американская и российская стороны подготовили в рамках процесса украинского урегулирования, предполагает значительное уменьшение численности украинской армии, сообщает в среду издание The Financial Times со ссылкой на источники.
"Я могу подтвердить, что предложение США и России было передано украинцам через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главу РФПИ Кирилла Дмитриева секретарю Совета нацбезопасности Украины Рустему Умерову", - написал журналист издания Кристофер Миллер в соцсети Х, ссылаясь на источники.
По данным собеседников FT, в план включены, в частности, требования по сокращению численности армии Украины в два раза и "отказ Киева от некоторого оружия и отказ от Донбасса".
Помимо этого, согласно изданию, предложение предусматривает сокращение американской военной помощи Киеву. В нем также предусмотрено "признание русского языка официальным государственным языком на Украине и предоставление официального статуса Украинской православной церкви". При этом, отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский "остался недоволен" этим предложением.
Ранее Politico со ссылкой на источники писало, что в Белом доме рассчитывают к концу ноября согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, - сообщает Интерфакс.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.
НОВОСТИ
- 20:46 19.11.2025
- Сбер выложит в открытый доступ все свои флагманские ИИ-модели
- 20:45 19.11.2025
- Литва официально уведомила Белоруссию об открытии двух пограничных пунктов пропуска
- 20:20 19.11.2025
- В России планируется строительство 38 атомных энергоблоков - Путин
- 19:30 19.11.2025
- Канцлер ФРГ считает изъятие замороженных активов РФ «самым серьезным рычагом» воздействия
- 19:21 19.11.2025
- AI Journey 2025: Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки
- 18:50 19.11.2025
- Поставку недостающих ракет для установок Patriot США запросили у Японии
- 17:40 19.11.2025
- ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня
- 17:12 19.11.2025
- Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
- 17:00 19.11.2025
- В Петербурге подростка-мигранта задержали за поджог полицейского автомобиля
- 16:32 19.11.2025
- Патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России чудом Божьим
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать