0
0
25
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбиты 65 украинских БПЛА

09:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 над территорией Воронежской области, 16 над территорией Рязанской области, 14 над территорией Белгородской области, 7 над территорией Тульской области, 4 над территорией Брянской области, 3 над территорией Липецкой области, 2 над территорией Тамбовской области и 1 над территорией Республики Крым», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 20.11.2025
На Западе были ошеломлены новым мирным планом США по Украине — Politico
0
0
21:15 19.11.2025
В СМИ попали некоторые подробности предложений по урегулированию, направленных Вашингтоном Киеву
0
784
20:46 19.11.2025
Сбер выложит в открытый доступ все свои флагманские ИИ-модели
0
705
20:45 19.11.2025
Литва официально уведомила Белоруссию об открытии двух пограничных пунктов пропуска
0
696
20:20 19.11.2025
В России планируется строительство 38 атомных энергоблоков - Путин
0
720
19:30 19.11.2025
Канцлер ФРГ считает изъятие замороженных активов РФ «самым серьезным рычагом» воздействия
0
741
19:21 19.11.2025
AI Journey 2025: Сбер представил первого ИИ-робота собственной разработки
0
743
18:50 19.11.2025
Поставку недостающих ракет для установок Patriot США запросили у Японии
0
817
17:40 19.11.2025
ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу за 3 дня
0
787
17:12 19.11.2025
Глава польского МИД заявил, что президент готовит почву для выхода страны из ЕС — СМИ
0
967

Возврат к списку