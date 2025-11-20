За ночь над регионами РФ сбиты 65 украинских БПЛА
09:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 над территорией Воронежской области, 16 над территорией Рязанской области, 14 над территорией Белгородской области, 7 над территорией Тульской области, 4 над территорией Брянской области, 3 над территорией Липецкой области, 2 над территорией Тамбовской области и 1 над территорией Республики Крым», — сказали там.
