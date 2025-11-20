На Западе были ошеломлены новым мирным планом США по Украине — Politico

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании нового плана США по урегулированию на Украине. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

По информации газеты, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами.

Как утверждают источники Politico, у многих западных и украинских политиков эта новость вызвала опасения, что США могут уступить требованиям России.