Россия за 9 месяцев 2025 г. на 16% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
09:20 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам января — сентября 2025 года нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16%, до 16 млрд куб. метров. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.
Согласно информации ведомства, в сентябре Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,45 млрд куб. м.
Всего за девять месяцев прокачка российского газа в Турцию достигла 16 млрд куб. м (+16%).
