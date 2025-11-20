0
Россия за 9 месяцев 2025 г. на 16% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию

09:20 20.11.2025

Россия по итогам января — сентября 2025 года нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16%, до 16 млрд куб. метров. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно информации ведомства, в сентябре Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,45 млрд куб. м.

Всего за девять месяцев прокачка российского газа в Турцию достигла 16 млрд куб. м (+16%).

