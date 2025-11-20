Житель ДНР пытался убить высокопоставленного военного РФ британским пивом с ядом

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецкой Народной Республики, который пытался убить высокопоставленного российского военного, подарив ему две упаковки британского пива с британским боевым отравляющим веществом. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива британского производства, которые он должен был передать офицеру Вооруженных сил РФ в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи. «По результатам исследований изъятых бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ „колхицин“ и „третбутилбициклофосфат“ (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 г.) британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут», — отметили в ФСБ.