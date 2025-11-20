На Украине нет бюджета, вместо него есть только крик о помощи — Азаров
10:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджет Украины, совершенно не сбалансированный и с огромным дефицитом, сложно назвать бюджетом, это скорее крик о помощи. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.
«А бюджета-то как такового нет. Потому — что такое бюджет? Это более менее сбалансированная смета доходов и расходов. Я ж не зря сказал более менее: если дефицит там 1-2%, то можно с натяжкой считать его сбалансированным. Но если дефицит, то есть разница между доходами и расходами, составляет две трети расходов, не покрывается доходами на две трети, то это не бюджет, это просто крик о помощи. То есть бюджет весь зависит от того, насколько будет обеспечено внешнее финансирование в виде кредитов, грантов и других видов помощи», — сказал он.
Азаров отметил, что ограниченная кредитная линия со стороны Международного валютного фонда обусловлена неплатежеспособностью Киева. «На мой взгляд, сейчас Международный валютный фонд (МВФ) каких-то придерживается рамок. Конечно, он имеет установку от американцев — поддерживать, но каких-то рамок он придерживается. Он видит прежде всего неспособность киевского режима расплачиваться по своим обязательствам. Поэтому на три года восемь миллиардов — это, в общем-то, для режима не деньги», — пояснил он.
