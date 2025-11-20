ЕК не заключит оборонное соглашение с Британией, переговоры зашли в тупик — Politico
10:05 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) не ожидает заключения сделки, которая позволила бы Великобритании участвовать в оборонном фонде ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По его данным, ЕК устанавливала крайний срок достижения договоренности с Британией до вечера 19 ноября, но переговоры зашли в тупик. Неназванный дипломат, участвующий в переговорах, назвал обстановку «напряженной».
По словам других европейских дипломатов, Брюссель запрашивал взнос в размере от 4,5 млрд до 6,5 млрд евро, в то время как Великобритания предлагала 200-300 млн евро. Ряд чиновников сообщили, что первоначальное предложение Великобритании было еще меньше. Отмечается, что переговоры с Канадой по этому же вопросу проходят «гораздо спокойнее».
