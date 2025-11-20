0
0
81
НОВОСТИ

Глава МИД Швеции назвала несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины

10:20 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Скандинавии тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, такая конструкция несправедлива и не может быть устойчива в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе», — заявила Стенергард в комментарии изданию Politico, утверждая, что скандинавские страны «обеспечили треть военной поддержки со стороны стран НАТО». «Это ни в коей мере не разумно. Это многое говорит о том, что делают скандинавские страны, но это говорит еще больше о том, чего не делают другие», — сказала она.

В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза изъять замороженные активы РФ для выделения нового пакета помощи Киеву. «У нас нет другого выбора. Поэтому я рассчитываю, что страны-члены и Еврокомиссия сделают то, что нужно, чтобы мы добились этого», — сказала министр, отметив, что страны ЕС с 2022 года потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, нежели на поддержку Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.11.2025
Минимум две тысячи человек остаются в подвалах Димитрова — Кимаковский
0
30
10:05 20.11.2025
ЕК не заключит оборонное соглашение с Британией, переговоры зашли в тупик — Politico
0
99
10:00 20.11.2025
На Украине нет бюджета, вместо него есть только крик о помощи — Азаров
0
112
09:32 20.11.2025
Житель ДНР пытался убить высокопоставленного военного РФ британским пивом с ядом
0
158
09:20 20.11.2025
Россия за 9 месяцев 2025 г. на 16% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
0
179
09:05 20.11.2025
На Западе были ошеломлены новым мирным планом США по Украине — Politico
0
247
09:00 20.11.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 65 украинских БПЛА
0
208
21:15 19.11.2025
В СМИ попали некоторые подробности предложений по урегулированию, направленных Вашингтоном Киеву
0
869
20:46 19.11.2025
Сбер выложит в открытый доступ все свои флагманские ИИ-модели
0
771
20:45 19.11.2025
Литва официально уведомила Белоруссию об открытии двух пограничных пунктов пропуска
0
758

Возврат к списку