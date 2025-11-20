Глава МИД Швеции назвала несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Скандинавии тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, такая конструкция несправедлива и не может быть устойчива в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе», — заявила Стенергард в комментарии изданию Politico, утверждая, что скандинавские страны «обеспечили треть военной поддержки со стороны стран НАТО». «Это ни в коей мере не разумно. Это многое говорит о том, что делают скандинавские страны, но это говорит еще больше о том, чего не делают другие», — сказала она.

В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза изъять замороженные активы РФ для выделения нового пакета помощи Киеву. «У нас нет другого выбора. Поэтому я рассчитываю, что страны-члены и Еврокомиссия сделают то, что нужно, чтобы мы добились этого», — сказала министр, отметив, что страны ЕС с 2022 года потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, нежели на поддержку Украины.