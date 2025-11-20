Минимум две тысячи человек остаются в подвалах Димитрова — Кимаковский
10:32 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимум две тысячи мирных жителей остаются в подвалах Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Пока можно говорить о том, что в подвалах Димитрова прячутся минимум две тысячи человек», — рассказал советник.
Он добавил, что штурмовые группы организовывают коридоры для вывода этих людей.
