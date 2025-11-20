Каллас заявила, что у ЕС есть план по Украине всего из двух пунктов…

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз видит только один «план действий» по Украине — ослаблять Россию и поддерживать Украину — и хочет, чтобы любой иной мирный план сначала получил его поддержку. С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

«У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину, — заявила Каллас. — Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС». Она также добавила, что ЕС продолжает настаивать на «одностороннем перемирии со стороны России».