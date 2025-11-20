Каллас заявила, что у ЕС есть план по Украине всего из двух пунктов…
18:50 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз видит только один «план действий» по Украине — ослаблять Россию и поддерживать Украину — и хочет, чтобы любой иной мирный план сначала получил его поддержку. С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.
«У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину, — заявила Каллас. — Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС». Она также добавила, что ЕС продолжает настаивать на «одностороннем перемирии со стороны России».
НОВОСТИ
- 19:34 20.11.2025
- План Трампа по урегулированию получили в Киеве - офис Зеленского
- 19:02 20.11.2025
- Сбер и Аэрофлот договорились совместно развивать технологии генеративного искусственного интеллекта
- 18:32 20.11.2025
- Предложения США по Украине предполагают снятие санкций с России – Bloomberg
- 17:43 20.11.2025
- Киев шантажирует персонал ЗАЭС через давление на родственников за пределами РФ — Ульянов
- 17:35 20.11.2025
- На AI Journey 2025 принята первая отраслевая методология оценки финансового эффекта от внедрения ИИ
- 17:12 20.11.2025
- Имущество на 73,8 млрд руб. арестовано в РФ в этом году по делам о налоговых преступлениях
- 17:00 20.11.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных ВСУ
- 16:32 20.11.2025
- В правительстве подготовлен план ответных мер на возможную конфискацию активов РФ - Силуанов
- 16:14 20.11.2025
- Собянин: Новый спортивный комплекс открылся в Зябликове
- 16:12 20.11.2025
- Грузооборот РФ с дружественными странами вырос на 4% — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать