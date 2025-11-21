Глобальное сотрудничество ради прогресса: на AI Journey стартовал научный день конференции
12:52 21.11.2025
Научный день международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») открыли старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Наш президент придает огромное внимание и значение искусственному интеллекту, – отметил Дмитрий Чернышенко. – Мы благодарны за то, что наследием каждого такого события становятся важные решения и поручения, которые позволяют нам последовательно двигаться вперед. Позавчера глава государства обозначил очень важные направления, которые связаны с развитием будущего ИИ. Тогда он отметил, что за обладание собственными фундаментальными языковыми моделями сейчас конкурируют уже не крупнейшие компании, а целые государства. Президент также подчеркнул, что глобальная конкуренция сегодня идет прежде всего за вычислительные мощности, энергию и способность обучать свои собственные фундаментальные модели».
Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году по инициативе Сбера организован международный форсайт в сфере искусственного интеллекта. Эта работа объединила учёных из 36 стран, которые за 25 сессий выработали 10 ключевых направлений развития главной технологии XXI века. Созданный фундамент позволит России совершить прорывы, в том числе в разработке сильного искусственного интеллекта.
«В этом году мы расширили площадку конференции, – отметил Андрей Белевцев. – У нас новое направление Deep Dive, где мы больше рассказываем про технологии, про работы ученых, исследователей. Этот год без преувеличений можно называть годом и в науке, и для науки, потому что в этом году повялись первые работы, которые полностью сделаны искусственным интеллектом. Мне кажется, это очень знаменательно, потому что в ближайшем будущем ни одно научное исследование не будет сделано без помощи искусственного интеллекта, помощи ученым. И я хочу поблагодарить Дмитрия Николаевича за поддержку развития науки в России на самом высоком уровне».
