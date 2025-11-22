Мирный план США по Украине — это лучшее, на что она могла рассчитывать — Пентагон
08:50 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом в пятницу провела «тошнотворную» для Евросоюза встречу с европейскими чиновниками. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Украина находится в очень плохом положении <…>, то, что предлагается, — это лучшее, на что она может рассчитывать», — приводит газета заявление Дрисколла, сделанное им в Киеве на встрече в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис.
Он отметил, что США не ведут переговоров о деталях плана Вашингтона, Европа будет принимать участие лишь в обсуждении гарантий безопасности в ходе будущих дискуссий.
FT подчеркнула, что представители ЕС назвали тон встречи «тошнотворным» и обратили внимание на использование США политической слабости Владимира Зеленского для проталкивания сделки по Украине. «Все еще хуже, чем мы думали», — заявил один из европейских источников газеты.
Американские источники в комментарии для FT подчеркнули, что встреча прошла «позитивно, прямолинейно и уважительно». Дрисколл подробно ответил на вопросы.
