На Украине князя Потемкина признали участником реализации «российского империализма»

Генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин признан на Украине участником реализации политики «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны «декоммунизировать» и убрать из публичного пространства на территории Украины объекты, связанные с именем Потемкина.

Именно под руководством князя Потемкина по приказу российской императрицы Екатерины II в конце XVIII века произошло освоение южных регионов Российской империи, куда входили некоторые территории современной Украины, в том числе города Николаев и Одесса. Николаев был основан в 1789 году по приказу Потемкина как место для строительства флота.