На Украине князя Потемкина признали участником реализации «российского империализма»
09:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин признан на Украине участником реализации политики «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.
В соответствии с законом, местные власти обязаны «декоммунизировать» и убрать из публичного пространства на территории Украины объекты, связанные с именем Потемкина.
Именно под руководством князя Потемкина по приказу российской императрицы Екатерины II в конце XVIII века произошло освоение южных регионов Российской империи, куда входили некоторые территории современной Украины, в том числе города Николаев и Одесса. Николаев был основан в 1789 году по приказу Потемкина как место для строительства флота.
НОВОСТИ
- 10:00 22.11.2025
- Увеличение МРОТ повлияет на суммы ряда пособий и выплат в 2026 г. — депутат
- 09:30 22.11.2025
- Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине — The Times
- 08:50 22.11.2025
- Мирный план США по Украине — это лучшее, на что она могла рассчитывать — Пентагон
- 08:40 22.11.2025
- Трамп заявил, что Зеленскому придется полюбить план США или продолжить бои
- 08:30 22.11.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 69 украинских БПЛА
- 23:05 21.11.2025
- РФ дает Украине шанс завершить конфликт - Слуцкий
- 22:40 21.11.2025
- План Трампа по Украине может помешать ЕС экспроприации активов РФ - СМИ
- 21:45 21.11.2025
- Германский политолог считает, что ЕС будет саботировать мирные переговоры по Украине
- 21:30 21.11.2025
- Путин сообщил, что РФ получила мирный план США из 28 пунктов
- 20:50 21.11.2025
- Трамп хочет провести переговоры с Мадуро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать