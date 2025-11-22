Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине — The Times

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский блефует в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чтобы добиться лучшей сделки. Об этом сообщила британская газета The Times.

По ее информации, несмотря на лоббирование со стороны европейцев, фундаментальное представление Трампа о конфликте не изменилось с момента встречи с Зеленским в Белом доме в феврале этого года. Он считает, что Зеленский пытается блефовать и добиться лучшей сделки, имея заведомо проигрышную позицию.

Трамп в пятницу напомнил, что уже предупреждал Зеленского: у Украины «нет козырей» в конфликте, а сам Зеленский не мог бы быть «крутым парнем» без поддержки США. Он также пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию.