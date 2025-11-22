Увеличение МРОТ повлияет на суммы ряда пособий и выплат в 2026 г. — депутат
10:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд пособий и выплат будут пересчитаны в сторону увеличения с начала 2026 года в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева («Единая Россия»).
Госдума 20 ноября в рамках бюджетного пакета приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2026 года с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц.
«В ряде случаев это повлияет на суммы пособий и социальных выплат, — сказала Цунаева. — Исходя из повышения МРОТ должны быть пересчитаны пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, выплаты по больничным и алиментам и другие виды пособий».
В частности, по ее словам, «минимальная сумма выплаты по беременности и родам в 2026 году составит около 124,7 тыс. рублей (в 2025 году — 103,3 тыс. рублей)», а «максимальный размер этого пособия за отпуск в 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после — прим. ТАСС) в следующем году составит 955,8 тыс. рублей (в 2025 году — 794,4 тыс.)». Цунаева напомнила, что пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года.
В свою очередь, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 лет в 2026 году вырастет с почти 69 тыс. до более 80 тыс. рублей в месяц. Цунаева напомнила, что получать пособие могут не только родители, но и другие родственники или опекуны при условии оформления отпуска по уходу за ребенком.
«Все выплаты будут проиндексированы автоматически, обращения в Социальный фонд по этому вопросу не требуется», — заключила депутат.
