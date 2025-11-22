0
0
159
НОВОСТИ

ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без электричества около 3 тыс. человек

10:30 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске Курской области. Без электроснабжения остались порядка 3 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — сообщил глава региона, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:35 22.11.2025
Москва получила премию «Лидеры искусственного интеллекта» за передовой ИИ-сервис — Сергунина
0
12
11:30 22.11.2025
В РФ могут ввести SMS, предупреждающие о телефонном разговоре с мошенником
0
41
11:00 22.11.2025
Вэнс назвал иллюзией убеждение, что меры против РФ и помощь Запада позволят Киеву победить
0
119
10:00 22.11.2025
Увеличение МРОТ повлияет на суммы ряда пособий и выплат в 2026 г. — депутат
0
213
09:30 22.11.2025
Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине — The Times
0
287
09:00 22.11.2025
На Украине князя Потемкина признали участником реализации «российского империализма»
0
292
08:50 22.11.2025
Мирный план США по Украине — это лучшее, на что она могла рассчитывать — Пентагон
0
333
08:40 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленскому придется полюбить план США или продолжить бои
0
335
08:30 22.11.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 69 украинских БПЛА
0
289
23:05 21.11.2025
РФ дает Украине шанс завершить конфликт - Слуцкий
0
845

Возврат к списку