ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без электричества около 3 тыс. человек

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске Курской области. Без электроснабжения остались порядка 3 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — сообщил глава региона, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.