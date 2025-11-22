ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без электричества около 3 тыс. человек
10:30 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске Курской области. Без электроснабжения остались порядка 3 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», — сообщил глава региона, уточнив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
