Вэнс назвал иллюзией убеждение, что меры против РФ и помощь Запада позволят Киеву победить

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представление о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит Киеву одержать победу в конфликте, является иллюзорным. Об этом заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках. Мира не удастся достичь потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий. Это могут сделать умные люди, живущие в реальном мире», — написал он в соцсети X, имея в виду новый американский план урегулирования на Украине.