0
0
112
НОВОСТИ

Вэнс назвал иллюзией убеждение, что меры против РФ и помощь Запада позволят Киеву победить

11:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представление о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит Киеву одержать победу в конфликте, является иллюзорным. Об этом заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках. Мира не удастся достичь потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий. Это могут сделать умные люди, живущие в реальном мире», — написал он в соцсети X, имея в виду новый американский план урегулирования на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:35 22.11.2025
Москва получила премию «Лидеры искусственного интеллекта» за передовой ИИ-сервис — Сергунина
0
12
11:30 22.11.2025
В РФ могут ввести SMS, предупреждающие о телефонном разговоре с мошенником
0
41
10:30 22.11.2025
ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без электричества около 3 тыс. человек
0
167
10:00 22.11.2025
Увеличение МРОТ повлияет на суммы ряда пособий и выплат в 2026 г. — депутат
0
213
09:30 22.11.2025
Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине — The Times
0
287
09:00 22.11.2025
На Украине князя Потемкина признали участником реализации «российского империализма»
0
292
08:50 22.11.2025
Мирный план США по Украине — это лучшее, на что она могла рассчитывать — Пентагон
0
333
08:40 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленскому придется полюбить план США или продолжить бои
0
335
08:30 22.11.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 69 украинских БПЛА
0
289
23:05 21.11.2025
РФ дает Украине шанс завершить конфликт - Слуцкий
0
845

Возврат к списку