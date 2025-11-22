0
В РФ могут ввести SMS, предупреждающие о телефонном разговоре с мошенником

11:30 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внедрение SMS-сообщений, предупреждающих россиян о том, что они возможно ведут телефонный разговор с мошенником, обсуждается в рамках готовящегося второго пакета законопроектов, направленных на борьбу с киберпреступностью. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Сейчас готовится законопроект — кибербез 2.0 так называемый, в котором также будет отражено большое количество инициатив по противодействию киберпреступникам. <…> Что мы обсуждаем: блокировку фишинговых сайтов, которые сейчас есть, без решения суда, внедрение систем предупреждающих SMS: когда разговариваешь с мошенником, тебе приходит SMS о том, что, вероятно, <…> звонок, который вам поступил, происходит от мошенника, будьте осторожны», — сказал он.

