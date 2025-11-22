0
Мадуро усилил меры личной безопасности из-за угрозы со стороны США — FT

14:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ужесточил меры личной безопасности на фоне усиления военного присутствия США в Карибском море. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, в последние недели публичные выступления Мадуро проводятся по сокращенному и заранее не объявленному графику. Высшие должностные лица и военное руководство, которые ранее всегда сопровождали президента на выступлениях, теперь отсутствуют во избежание коллективной угрозы для представителей власти.

Личная охрана Мадуро, как утверждают источники, все больше формируется при участии кубинских специалистов, поскольку власти опасаются снижения лояльности со стороны венесуэльских силовиков на фоне экономического кризиса и инфляции в стране.

«Мадуро применяет классические протоколы безопасности в случае угрозы человеку, — приводит газета мнение венесуэльского военного аналитика Хосе Гарсии. — Если он проводит публичное мероприятие, он также следит за тем, чтобы там присутствовали сотни людей, поэтому Соединенные Штаты не станут атаковать, не задев сначала несколько человек».

Отмечается, что переживший «максимальное давление» от санкций США во время первого президентского срока Дональда Трампа Мадуро считает присутствие американских военных кораблей в Карибском море «предвестником смены режима».

