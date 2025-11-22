МВД России отмечает резкое сокращение случаев мошенничества в сфере автострахования

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 80 фактов мошенничества в сфере автострахования совершено в России за 9 месяцев текущего года, что на 67% меньше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

«За 9 месяцев текущего года на территории РФ совершено 77 (-67,0%) фактов мошенничества в сфере автострахования», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что расследовано 101 преступление, это на 45,4% меньше, чем в прошлом году. Раскрываемость таких преступлений составила более 90%. Это на 12% больше, чем с января по сентябрь 2024 года.