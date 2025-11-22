Москва получила премию «Лидеры искусственного интеллекта» за передовой ИИ-сервис — Сергунина
11:35 22.11.2025
Лауреатом национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» стало московское IT-решение «Генеративное проектирование в строительстве». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, разработка была отмечена в номинации «За разработку ИИ-сервиса».
Как подчеркнула заммэра, Москва выполняет уже более 120 проектов с использованием искусственного интеллекта.
"Мы рассматриваем передовые технологии как важный инструмент для повышения качества жизни каждого человека, обеспечения устойчивого развития, создания эффективной экономики и комфортной городской среды", — говорит Сергунина.
Московский сервис «Генеративное проектирование в строительстве» интегрирован в цифровой двойник столицы. Это виртуальная копия мегаполиса, включающую 9000 аналитических слоев с данными. Ее использование позволяет понимать в год более 2000 управленческих решений разного уровня. Искусственный интеллект создает комплексные модели с социальными учреждениями и всей необходимой инфраструктурой. В ходе процесса моделирования учитывается экономическая эффективность, транспортная доступность и другие значимые условия.
Как отмечает Сергунина, цифровой двойник Москвы входит в число передовых отечественных инноваций, которые столица представляет на важных отраслевых мероприятиях как в России, так и за рубежом, таких как форум «Цифровые решения», международной технологической выставке GITEX Global, проходившей в октябре в Дубае.
НОВОСТИ
- 11:30 22.11.2025
- В РФ могут ввести SMS, предупреждающие о телефонном разговоре с мошенником
- 11:00 22.11.2025
- Вэнс назвал иллюзией убеждение, что меры против РФ и помощь Запада позволят Киеву победить
- 10:30 22.11.2025
- ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без электричества около 3 тыс. человек
- 10:00 22.11.2025
- Увеличение МРОТ повлияет на суммы ряда пособий и выплат в 2026 г. — депутат
- 09:30 22.11.2025
- Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине — The Times
- 09:00 22.11.2025
- На Украине князя Потемкина признали участником реализации «российского империализма»
- 08:50 22.11.2025
- Мирный план США по Украине — это лучшее, на что она могла рассчитывать — Пентагон
- 08:40 22.11.2025
- Трамп заявил, что Зеленскому придется полюбить план США или продолжить бои
- 08:30 22.11.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 69 украинских БПЛА
- 23:05 21.11.2025
- РФ дает Украине шанс завершить конфликт - Слуцкий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать