Москва получила премию «Лидеры искусственного интеллекта» за передовой ИИ-сервис — Сергунина

11:35

Лауреатом национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» стало московское IT-решение «Генеративное проектирование в строительстве». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, разработка была отмечена в номинации «За разработку ИИ-сервиса».

Как подчеркнула заммэра, Москва выполняет уже более 120 проектов с использованием искусственного интеллекта.

"Мы рассматриваем передовые технологии как важный инструмент для повышения качества жизни каждого человека, обеспечения устойчивого развития, создания эффективной экономики и комфортной городской среды", — говорит Сергунина.

Московский сервис «Генеративное проектирование в строительстве» интегрирован в цифровой двойник столицы. Это виртуальная копия мегаполиса, включающую 9000 аналитических слоев с данными. Ее использование позволяет понимать в год более 2000 управленческих решений разного уровня. Искусственный интеллект создает комплексные модели с социальными учреждениями и всей необходимой инфраструктурой. В ходе процесса моделирования учитывается экономическая эффективность, транспортная доступность и другие значимые условия.

Как отмечает Сергунина, цифровой двойник Москвы входит в число передовых отечественных инноваций, которые столица представляет на важных отраслевых мероприятиях как в России, так и за рубежом, таких как форум «Цифровые решения», международной технологической выставке GITEX Global, проходившей в октябре в Дубае.