Саммит лидеров стран Группы двадцати открылся в южноафриканском Йоханнесбурге
12:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) начал работу в южноафриканском Йоханнесбурге под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Национального выставочного центра Nasrec, где проходит встреча в верхах.
В работе саммита принимают участия все страны-члены «двадцатки» за исключением США, которые его бойкотируют. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
Саммит продлится два дня. Состоятся три сессии, все они пройдут в закрытом формате. Документы, выносимые для одобрения саммитом, основаны на основополагающих принципах председательства ЮАР в G20, — солидарность, равенство и устойчивость.
ЮАР планирует, что по итогам встречи в верхах будет принята совместная декларация, несмотря на требование США завершить саммит заявлением председателя с тем, чтобы показать факт отсутствия в G20 консенсуса по целям, поставленным председателем. «Нас никто не запугает, — заявил Рамапоса. — Мы не потерпим запугивания. Саммит пройдет по плану».
Последним пунктом повестки дня саммита должна стать церемония передачи председательства от ЮАР к Соединенным Штатам. Пока не ясно, как это произойдет. Президент ЮАР пригласил в Йоханнесбург для участия в различных встречах и форумах на полях саммита глав государств и правительств еще 22 государств.
