15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер считает, что Германия будет вынуждена еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Об этом он заявил медиагруппе Funke.

«Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года», — отметил он. По оценке Мюллера, «эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима». «Если бы SEFE расторгла эти договоренности, то ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ», — пояснил глава регулятора. Таким образом, российская сторона «дважды» получила бы деньги.

Мюллер утверждал, что якобы «никто не может быть счастлив в связи с текущей ситуацией». «Но сейчас ЕС начал действовать и ввел новые санкции против России, которые создали условия для остановки импорта», — заявил он.