НОВОСТИ

Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины

17:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь лидера страны Наталья Эйсмонт.

«В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — сказала она в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне», — добавила Эйсмонт.

