В центре Киева собрался митинг с требованием отставки и ареста Ермака

18:30 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинг с требованием отставки и ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, подозреваемого в коррупции, проходит в центре Киева на Площади независимости. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Протестующие заявили, что будут выходить на площадь каждую субботу в полдень по местному времени, пока Ермак, по их словам, «не окажется за решеткой». Участники митинга призывают граждан по всей Украине организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде.

