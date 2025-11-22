В центре Киева собрался митинг с требованием отставки и ареста Ермака
18:30 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Митинг с требованием отставки и ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, подозреваемого в коррупции, проходит в центре Киева на Площади независимости. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Протестующие заявили, что будут выходить на площадь каждую субботу в полдень по местному времени, пока Ермак, по их словам, «не окажется за решеткой». Участники митинга призывают граждан по всей Украине организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.
Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать