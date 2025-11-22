ВС РФ освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили два населенных пункта за сутки — Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области», — сказали там.