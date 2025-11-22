0
0
174
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области

19:30 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили два населенных пункта за сутки — Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 22.11.2025
В ГД внесут проект о борьбе с «бабушкиной схемой» с квартирами
0
62
20:00 22.11.2025
ХАМАС уведомил США, что движение готово возобновить боевые действия в Газе — ТВ
0
144
19:00 22.11.2025
Более 160 тыс. иностранцев ограничен въезд в РФ с начала года — МВД
0
214
18:30 22.11.2025
В центре Киева собрался митинг с требованием отставки и ареста Ермака
0
304
18:00 22.11.2025
Экс-президент Бразилии Болсонару арестован правоохранителями — Reuters
0
298
17:00 22.11.2025
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
0
350
16:00 22.11.2025
В оккупированном ВСУ Красном Лимане ДНР может оставаться до 3 тыс. жителей — власти
0
429
15:00 22.11.2025
ФРГ прекратит импорт газа из РФ не раньше начала 2028 года — глава регулятора
0
472
14:00 22.11.2025
Мадуро усилил меры личной безопасности из-за угрозы со стороны США — FT
0
520
13:00 22.11.2025
В Китае за 10 лет удвоилась популяция содержащихся в неволе панд до более чем 800 особей
0
553

Возврат к списку