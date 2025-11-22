ХАМАС уведомил США, что движение готово возобновить боевые действия в Газе — ТВ
20:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское радикальное движение ХАМАС уведомило США, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа истекло и что бойцы организации готовы к военным действиям. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Hadath.
По их информации, ХАМАС сообщил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру, что «соглашение истекло, и движение готово к бою», поскольку Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня в палестинском анклаве. Радикалы «информировали Уиткоффа о том, что прекращение огня должно быть взаимным» и что «Газа не станет Ливаном».
Ранее ХАМАС призвал посредников срочно вмешаться и оказать давление на Израиль, чтобы немедленно прекратить его нарушения соглашения. Палестинская группировка также потребовала от США принудить власти еврейского государства соблюдать их обязательства в рамках договора.
