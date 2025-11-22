0
0
148
НОВОСТИ

ХАМАС уведомил США, что движение готово возобновить боевые действия в Газе — ТВ

20:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС уведомило США, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа истекло и что бойцы организации готовы к военным действиям. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Hadath.

По их информации, ХАМАС сообщил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру, что «соглашение истекло, и движение готово к бою», поскольку Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня в палестинском анклаве. Радикалы «информировали Уиткоффа о том, что прекращение огня должно быть взаимным» и что «Газа не станет Ливаном».

Ранее ХАМАС призвал посредников срочно вмешаться и оказать давление на Израиль, чтобы немедленно прекратить его нарушения соглашения. Палестинская группировка также потребовала от США принудить власти еврейского государства соблюдать их обязательства в рамках договора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 22.11.2025
В ГД внесут проект о борьбе с «бабушкиной схемой» с квартирами
0
62
19:30 22.11.2025
ВС РФ освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
0
172
19:00 22.11.2025
Более 160 тыс. иностранцев ограничен въезд в РФ с начала года — МВД
0
214
18:30 22.11.2025
В центре Киева собрался митинг с требованием отставки и ареста Ермака
0
304
18:00 22.11.2025
Экс-президент Бразилии Болсонару арестован правоохранителями — Reuters
0
298
17:00 22.11.2025
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
0
350
16:00 22.11.2025
В оккупированном ВСУ Красном Лимане ДНР может оставаться до 3 тыс. жителей — власти
0
429
15:00 22.11.2025
ФРГ прекратит импорт газа из РФ не раньше начала 2028 года — глава регулятора
0
472
14:00 22.11.2025
Мадуро усилил меры личной безопасности из-за угрозы со стороны США — FT
0
520
13:00 22.11.2025
В Китае за 10 лет удвоилась популяция содержащихся в неволе панд до более чем 800 особей
0
553

Возврат к списку