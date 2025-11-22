0
НОВОСТИ

В ГД внесут проект о борьбе с «бабушкиной схемой» с квартирами

20:30 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция «Справедливая Россия» (СР) на следующей неделе внесет в Госдуму законопроект, призванный решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки (в СМИ подобные случаи получили название «бабушкина схема»). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СР, комментируя инициативу замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам квартиры обратно, пока они не вернут деньги покупателю.

«У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе», — сказали в пресс-службе, отметив, что авторами документа выступят председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

