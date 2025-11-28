0
Китай обходит ведущие мировые державы в области инноваций — FT

10:32 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай благодаря неустанной концентрации на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) превратился в мировую лабораторию, знакомиться с достижениями которой приезжают специалисты из ведущих держав. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

По словам главного технического директора концерна Volkswagen Group Маркуса Хафкемейера, на разработку, тестирование и коммерческое внедрение одной из технологий в сфере беспилотных автомобилей немецкой компании потребовалось в Китае около 18 месяцев. Подобное достижение стало возможным благодаря команде из 700 человек, состоящей преимущественно из китайских инженеров-программистов.

На реализацию подобного в Германии ушло бы, по его оценке, до четырех с половиной лет, в течение которых «идеи увязали бы в бесконечных внутренних спорах и коммерческих переговорах с поставщиками». «За последние 10 лет эта страна перешла с третьей передачи на пятую и мчится на полной скорости», — отметил Хафкемейер. В новостях все время повторяют, что «китайцы наводняют европейский рынок дешевыми автомобилями». «Приезжайте сами в КНР и посмотрите на эти „дешевые автомобили“: они начинены технологиями, и их качество просто отличное», — констатирует специалист.

Как свидетельствует руководитель китайского подразделения исследований и разработок шведского производителя грузовиков Scania Соня Эдерстол, условия для инноваций в Китае «совершенно иные», чем на Западе. Компания пыталась внедрить функцию автономного вождения машин в Швеции, США и других странах. Однако сделали это только в КНР. «В течение года там удалось интегрировать программное обеспечение в автомобиль и заставить его полностью работать в данном режиме», — отметила она.

Многие немецкие инженеры приезжают в научно-исследовательский центр концерна в Хэфэе (провинция Аньхой), чтобы перенять все, что смогут, у китайских коллег. «Научно-исследовательский потенциал Китая позволяет ему конкурировать с Западом и, возможно, даже превосходить его», — говорится в публикации. Успехи Китая позволят ему доминировать в будущих глобальных цепочках поставок энергии и транспорта.

По данным FT, госрасходы на НИОКР в Китае с 2015 года превышают расходы США. Количество корпоративных научно-исследовательских институтов почти утроилось, превысив 150 тыс., а численность персонала, занятого в НИОКР в корпорациях, почти удвоилась, достигнув 5 млн человек. Научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики Азиатского общества Лиззи Ли подчеркнула, что всплеск НИОКР в Китае приходится на прикладные области, связанные с промышленной трансформацией.

