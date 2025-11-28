0
0
22
НОВОСТИ

Валютная выручка крупнейших экспортеров РФ сократилась на 15% в начале ноября — СМИ

11:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие российские экспортеры в ноябре 2025 года снизили покупку иностранной валюты почти на 75%, также сократилась их валютная выручка на 15%, сообщил РБК со ссылкой источники, знакомые с мониторингом реализации указа президента «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами».

В первую полную неделю ноября (с 3 по 9 число) сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, которые отчитываются по указу президента «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», сократилась на 15% по сравнению со средненедельным значением октября. За указанную неделю компании получили эквивалент 252,7 млрд руб. ($3,1 млрд по среднему курсу Банка России за период), из которых 106 млрд — в рублях, сообщили источники издания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 28.11.2025
Сумма кредита ЕС Киеву за счет активов РФ может достичь 210 млрд евро — Politico
0
40
10:32 28.11.2025
Китай обходит ведущие мировые державы в области инноваций — FT
0
122
10:20 28.11.2025
Киев «сжигает» солдат ВСУ в котле в Красноармейске, пытаясь удержать шахты — военкор
0
151
10:05 28.11.2025
Пентагон точно не знает, кто становится целью ударов по лодкам у берегов Венесуэлы — NYT
0
167
10:00 28.11.2025
У главы офиса Зеленского Ермака проходят обыски — депутат Рады
0
191
09:32 28.11.2025
При пожаре в Гонконге погибло более 90 человек
0
200
09:20 28.11.2025
Трамп заявил, что запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
0
225
09:05 28.11.2025
РФ выражает поддержку Венесуэле в защите суверенитета на фоне внешних угроз — Чернышенко
0
232
09:00 28.11.2025
Над регионами России за ночь сбили 136 украинских БПЛА
0
246
22:22 27.11.2025
Попытки давления на РФ и КНР лишат страны запада и российских ресурсов, и китайской компонентной базы
0
873

Возврат к списку