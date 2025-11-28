Валютная выручка крупнейших экспортеров РФ сократилась на 15% в начале ноября — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие российские экспортеры в ноябре 2025 года снизили покупку иностранной валюты почти на 75%, также сократилась их валютная выручка на 15%, сообщил РБК со ссылкой источники, знакомые с мониторингом реализации указа президента «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами».

В первую полную неделю ноября (с 3 по 9 число) сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, которые отчитываются по указу президента «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», сократилась на 15% по сравнению со средненедельным значением октября. За указанную неделю компании получили эквивалент 252,7 млрд руб. ($3,1 млрд по среднему курсу Банка России за период), из которых 106 млрд — в рублях, сообщили источники издания.