0
0
0
НОВОСТИ

Сумма кредита ЕС Киеву за счет активов РФ может достичь 210 млрд евро — Politico

11:05 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма «репарационного кредита», который Евросоюз хочет предоставить Украине за счет замороженных в Европе суверенных российских активов, может составить до 210 млрд евро. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, Еврокомиссия может предложить пакет мер по кредитованию Киева за счет экспроприированных активов РФ, который потребует мобилизовать средства в размере 210 млрд евро, что равно объему основной части блокированных в Европе активов, замороженных на площадке Euroclear в Бельгии. Изначально речь шла о выделении Украине так называемого репарационного кредита в размере 140 млрд евро.

Источники Politico отметили, что мобилизация такой суммы, нацеленная на покрытие финансовых потребностей Украины в течение ближайших двух лет, потребует задействования активов, хранящихся не только в Бельгии, но и на территории других государств. Средства также пойдут на погашение кредита, предоставленного Киеву Группой семи (G7) и обеспечение срочных финансовых нужд.

Основная часть блокированных в ЕС суверенных активов РФ в размере 210 млрд евро находится на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено «как воровство», ответные меры «последуют незамедлительно» и заставят Запад «подсчитывать убытки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 28.11.2025
Валютная выручка крупнейших экспортеров РФ сократилась на 15% в начале ноября — СМИ
0
59
10:32 28.11.2025
Китай обходит ведущие мировые державы в области инноваций — FT
0
122
10:20 28.11.2025
Киев «сжигает» солдат ВСУ в котле в Красноармейске, пытаясь удержать шахты — военкор
0
151
10:05 28.11.2025
Пентагон точно не знает, кто становится целью ударов по лодкам у берегов Венесуэлы — NYT
0
167
10:00 28.11.2025
У главы офиса Зеленского Ермака проходят обыски — депутат Рады
0
191
09:32 28.11.2025
При пожаре в Гонконге погибло более 90 человек
0
200
09:20 28.11.2025
Трамп заявил, что запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
0
225
09:05 28.11.2025
РФ выражает поддержку Венесуэле в защите суверенитета на фоне внешних угроз — Чернышенко
0
232
09:00 28.11.2025
Над регионами России за ночь сбили 136 украинских БПЛА
0
246
22:22 27.11.2025
Попытки давления на РФ и КНР лишат страны запада и российских ресурсов, и китайской компонентной базы
0
873

Возврат к списку