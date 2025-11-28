Сумма кредита ЕС Киеву за счет активов РФ может достичь 210 млрд евро — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма «репарационного кредита», который Евросоюз хочет предоставить Украине за счет замороженных в Европе суверенных российских активов, может составить до 210 млрд евро. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, Еврокомиссия может предложить пакет мер по кредитованию Киева за счет экспроприированных активов РФ, который потребует мобилизовать средства в размере 210 млрд евро, что равно объему основной части блокированных в Европе активов, замороженных на площадке Euroclear в Бельгии. Изначально речь шла о выделении Украине так называемого репарационного кредита в размере 140 млрд евро.

Источники Politico отметили, что мобилизация такой суммы, нацеленная на покрытие финансовых потребностей Украины в течение ближайших двух лет, потребует задействования активов, хранящихся не только в Бельгии, но и на территории других государств. Средства также пойдут на погашение кредита, предоставленного Киеву Группой семи (G7) и обеспечение срочных финансовых нужд.

Основная часть блокированных в ЕС суверенных активов РФ в размере 210 млрд евро находится на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено «как воровство», ответные меры «последуют незамедлительно» и заставят Запад «подсчитывать убытки».