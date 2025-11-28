Кошта подтвердил, что в плане по Украине пока вычеркнуты пункты, касающиеся НАТО и ЕС

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что на данный момент в рабочем варианте плана по урегулированию конфликта на Украине вычеркнуты все пункты, затрагивающие ЕС и НАТО.

«Что мы знаем по состоянию на 26 ноября, это то, что Соединенные Штаты и украинцы подготовили новый рабочий документ», — сказал он в интервью газете Handelsblatt. «В новом плане все пункты, которые касаются ЕС, вычеркнуты. Все, что затрагивает НАТО, тоже вычеркнуто», — сказал Кошта. Глава Евросовета отметил, что «Соединенные Штаты должны теперь, само собой разумеется, обсудить идеи с Россией».

Кошта также утверждал, что за Украину нельзя принимать решения «о территории или величине вооруженных сил». «То, что мы должны обсуждать, касается европейской безопасности. Для этого нам необходимо провести дискуссии в рамках НАТО — нет причины вести эту дискуссию вне НАТО», — продолжал он. «И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку все это решения ЕС», — заявил Кошта.