«Мирный план» ЕС по Украине состоит в поддержке Киева и санкциях — Кошта

12:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС свой «мирный план» по Украине реализует с 24 октября 2022 года и он заключается во всяческой поддержке Киева и санкциях против России.

«Наш мирный план начал [реализовываться] 24 октября 2022 года, когда мы здесь, в Брюсселе, приняли решение о всеобъемлющей поддержке Украины — дипломатической и экономической, а затем также военной», — утверждал он в интервью газете Handelsblatt. «Наши санкции работают», — считает он.

«Это наш главный вклад в достижение мирного решения, поскольку мир не может означать капитуляцию», — заявил глава Евросовета.

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
