«Мирный план» ЕС по Украине состоит в поддержке Киева и санкциях — Кошта

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС свой «мирный план» по Украине реализует с 24 октября 2022 года и он заключается во всяческой поддержке Киева и санкциях против России.

«Наш мирный план начал [реализовываться] 24 октября 2022 года, когда мы здесь, в Брюсселе, приняли решение о всеобъемлющей поддержке Украины — дипломатической и экономической, а затем также военной», — утверждал он в интервью газете Handelsblatt. «Наши санкции работают», — считает он.

«Это наш главный вклад в достижение мирного решения, поскольку мир не может означать капитуляцию», — заявил глава Евросовета.