ЕС рискует попасть в экономическую черную дыру из-за плана США по Украине — Reuters
12:32 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реализация предложенного США плана урегулирования конфликта на Украине может привести к тому, что ЕС окажется в экономической черной дыре. Об этом пишет агентство Reuters.
По его утверждению, Киев при Владимире Зеленском вряд ли согласится отказаться от утраченных территорий, а без окончательного урегулирования территориального спора маловероятно, что Украину примут в ЕС. Reuters считает, что это создаст очаг неопределенности, который будет оказывать негативное влияние на экономику Европы в течение многих лет.
Как заявил агентству европейский чиновник, стоимость восстановления Украины почти достигла $600 млрд. Всемирный банк утверждал, что Украина должна восстанавливаться за счет иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов. Однако Киев вряд сможет привлечь частный иностранный капитал, пишет Reuters. Следовательно, восстановление Украины в первую очередь ляжет на государства.
Агентство также указывает на проблемы, с которыми столкнулся ЕС при обсуждении темы выделения Киеву так называемого репарационного кредита за счет замороженных на Западе российских активов. Ряд государств ЕС, в первую очередь Бельгия, где хранится большая часть активов, выступают против такого шага.
