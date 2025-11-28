Сбер подключил 16 новых банков к сервису оплаты через QR-код
12:04 28.11.2025
Сбер продолжает расширять свою экосистему QR-платежей, подключив к «платежному роумингу» по Multi-QR 16 новых банков. Это стало возможным благодаря партнёрству с одним из поставщиков решений для онлайн-банкинга. Об этом сообщил старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых.
Платежный роуминг – сервис, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты этих банков могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов Сбера.
При сканировании Multi-QR из мобильного приложения банка клиент сможет легко оплатить покупку по СБП. При этом вся платежная цепочка останется невидимой для клиента и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платеж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП.
С начала 2025 года количество подключённых банков к Multi-QR достигло 45 (21 из них подключен по технологии «платёжного роуминга»), включая как крупные федеральные учреждения, так и региональные банки. Подключения продолжаются, и в ближайшее время ожидается присоединение новых участников.
Экосистема QR-платежей Сбера демонстрирует устойчивый рост. Multi-QR в октябре достиг 23 млн активных пользователей в месяц, из которых 9 млн — клиенты партнёрских банков.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать