0
0
80
НОВОСТИ

Сбер подключил 16 новых банков к сервису оплаты через QR-код

12:04 28.11.2025

Сбер продолжает расширять свою экосистему QR-платежей, подключив к «платежному роумингу» по Multi-QR 16 новых банков. Это стало возможным благодаря партнёрству с одним из поставщиков решений для онлайн-банкинга. Об этом сообщил старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых.

Платежный роуминг – сервис, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты этих банков могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов Сбера.

При сканировании Multi-QR из мобильного приложения банка клиент сможет легко оплатить покупку по СБП. При этом вся платежная цепочка останется невидимой для клиента и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платеж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП.

С начала 2025 года количество подключённых банков к Multi-QR достигло 45 (21 из них подключен по технологии «платёжного роуминга»), включая как крупные федеральные учреждения, так и региональные банки. Подключения продолжаются, и в ближайшее время ожидается присоединение новых участников.

Экосистема QR-платежей Сбера демонстрирует устойчивый рост. Multi-QR в октябре достиг 23 млн активных пользователей в месяц, из которых 9 млн — клиенты партнёрских банков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
15974
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
16299
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
15592
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
15922
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
16003
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
15918
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
15763
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
15980
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
15853
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
15639

Возврат к списку