Переговоры определят, с чьей стороны РФ ждет признания территорий — Песков
13:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Какие именно страны — или Организация Объединенных Наций в целом — должны признать сложившиеся по итогам СВО территориальные реалии, будет определено в результате переговорного процесса. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это все тоже предстоит определить в ходе переговоров, и эти нюансы», — указал представитель Кремля, комментируя заявление президента России Владимира Путина о юридической невозможности прийти сейчас к соглашению с Украиной и необходимости правового признания территориальных вопросов ключевыми мировыми игроками.
«Действительно, есть проблемы с легитимностью у [Владимира] Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию, — отметил Песков, — С другой стороны, у всех есть желание, конечно же, и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло».
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать