Переговоры определят, с чьей стороны РФ ждет признания территорий — Песков

13:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Какие именно страны — или Организация Объединенных Наций в целом — должны признать сложившиеся по итогам СВО территориальные реалии, будет определено в результате переговорного процесса. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это все тоже предстоит определить в ходе переговоров, и эти нюансы», — указал представитель Кремля, комментируя заявление президента России Владимира Путина о юридической невозможности прийти сейчас к соглашению с Украиной и необходимости правового признания территориальных вопросов ключевыми мировыми игроками.

«Действительно, есть проблемы с легитимностью у [Владимира] Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию, — отметил Песков, — С другой стороны, у всех есть желание, конечно же, и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло».

