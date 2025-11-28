Тело погибшего извлечено из-под завалов здания в Южно-Сахалинске

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего в результате обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинской. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Обнаружено и извлечено тело одного погибшего», — сказали в пресс-службе.