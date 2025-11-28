США в связи со стрельбой в Вашингтоне пересмотрят грин-карты граждан 19 стран — CNN

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пересмотрят правомерность выдачи грин-карт просителям убежища из 19 стран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

Речь идет о таких странах, как Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гаити, Иран, Йемен, Куба, Лаос, Ливия, Мьянма, Республика Конго, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан, Чад, Экваториальная Гвинея и Эритрея.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища после расстрела бойцов Нацгвардии в Вашингтоне. Глава Белого дома тогда не уточнил, о гражданах каких стран идет речь.

В среду днем мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.