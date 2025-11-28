0
0
165
НОВОСТИ

Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist

14:32 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз может увязнуть во внутренних распрях после возможного урегулирования конфликта на Украине, пишет журнал The Economist.

По его оценке, завершение украинского кризиса «для европейских соседей Украины будет иметь сложные последствия». «Война мобилизовала регион. Когда война закончится, следите за последствиями великой демобилизации», — пишет издание.

Оно поясняет, что разобщенная Европа пережила беспрецедентное в своей истории единение после начала СВО — страны ЕС приняли миллионы украинских беженцев, мобилизовали значительные объемы финансовой и военной помощи, приняли два десятка пакетов антироссийских санкций. «Это единение, если исключить Венгрию, было вдохновляющим, но оно вряд ли переживет без потерь достижение мира», — говорится в статье.

В частности, издание отмечает, что для Прибалтики, Финляндии и Польши прекращение огня «вызовет больше тревоги, нежели облегчения», поскольку они будут опасаться усиления позиций России. Страны восточного фланга будут стремиться к дальнейшей изоляции России, тогда как Западная Европа, напротив, будет стремиться к возвращению к нормальному состоянию. «С окончанием войны они (страны Западной Европы — прим. ТАСС) будут задаваться вопросом, а действительно ли Европе нужно тратить столько денег на оборону. Мир для них будет шансом вернуться к статус-кво. Таким взглядам будет сложно ужиться в рамках одного объединения», — пишут авторы статьи.

Они не исключают, что германский бизнес выступит с инициативой возобновления импорта российского газа, что в Польше и Эстонии могут охарактеризовать как «предательство Европы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 28.11.2025
За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
0
62
15:12 28.11.2025
РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
0
99
15:00 28.11.2025
ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ
0
142
14:12 28.11.2025
ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ
0
227
14:00 28.11.2025
США в связи со стрельбой в Вашингтоне пересмотрят грин-карты граждан 19 стран — CNN
0
229
13:32 28.11.2025
Тело погибшего извлечено из-под завалов здания в Южно-Сахалинске
0
256
13:20 28.11.2025
К выдвижению Гросси на пост генсека ООН в РФ будут подходить комплексно — Песков
0
295
13:05 28.11.2025
Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву
0
283
13:00 28.11.2025
Переговоры определят, с чьей стороны РФ ждет признания территорий — Песков
0
308
12:32 28.11.2025
ЕС рискует попасть в экономическую черную дыру из-за плана США по Украине — Reuters
0
339

Возврат к списку