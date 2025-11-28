Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
14:32 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз может увязнуть во внутренних распрях после возможного урегулирования конфликта на Украине, пишет журнал The Economist.
По его оценке, завершение украинского кризиса «для европейских соседей Украины будет иметь сложные последствия». «Война мобилизовала регион. Когда война закончится, следите за последствиями великой демобилизации», — пишет издание.
Оно поясняет, что разобщенная Европа пережила беспрецедентное в своей истории единение после начала СВО — страны ЕС приняли миллионы украинских беженцев, мобилизовали значительные объемы финансовой и военной помощи, приняли два десятка пакетов антироссийских санкций. «Это единение, если исключить Венгрию, было вдохновляющим, но оно вряд ли переживет без потерь достижение мира», — говорится в статье.
В частности, издание отмечает, что для Прибалтики, Финляндии и Польши прекращение огня «вызовет больше тревоги, нежели облегчения», поскольку они будут опасаться усиления позиций России. Страны восточного фланга будут стремиться к дальнейшей изоляции России, тогда как Западная Европа, напротив, будет стремиться к возвращению к нормальному состоянию. «С окончанием войны они (страны Западной Европы — прим. ТАСС) будут задаваться вопросом, а действительно ли Европе нужно тратить столько денег на оборону. Мир для них будет шансом вернуться к статус-кво. Таким взглядам будет сложно ужиться в рамках одного объединения», — пишут авторы статьи.
Они не исключают, что германский бизнес выступит с инициативой возобновления импорта российского газа, что в Польше и Эстонии могут охарактеризовать как «предательство Европы».
