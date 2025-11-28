ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от премьера Бельгии Барта Де Вевера с критикой плана экспроприации активов России, включающей заявление о том, что это решение осложнит достижение мира на Украине. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Это действительно так, Еврокомиссия получила такое письмо премьера Бельгии», — заявила она, отказавшись комментировать изложенные в письме озабоченности, что экспроприация активов России осложнит урегулирование украинского конфликта.