ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ
15:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от премьера Бельгии Барта Де Вевера с критикой плана экспроприации активов России, включающей заявление о том, что это решение осложнит достижение мира на Украине. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«Это действительно так, Еврокомиссия получила такое письмо премьера Бельгии», — заявила она, отказавшись комментировать изложенные в письме озабоченности, что экспроприация активов России осложнит урегулирование украинского конфликта.
НОВОСТИ
- 15:32 28.11.2025
- За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
- 15:12 28.11.2025
- РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
- 14:32 28.11.2025
- Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
- 14:12 28.11.2025
- ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ
- 14:00 28.11.2025
- США в связи со стрельбой в Вашингтоне пересмотрят грин-карты граждан 19 стран — CNN
- 13:32 28.11.2025
- Тело погибшего извлечено из-под завалов здания в Южно-Сахалинске
- 13:20 28.11.2025
- К выдвижению Гросси на пост генсека ООН в РФ будут подходить комплексно — Песков
- 13:05 28.11.2025
- Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву
- 13:00 28.11.2025
- Переговоры определят, с чьей стороны РФ ждет признания территорий — Песков
- 12:32 28.11.2025
- ЕС рискует попасть в экономическую черную дыру из-за плана США по Украине — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать