0
0
106
НОВОСТИ

ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ

15:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия подтвердила, что получила письмо от премьера Бельгии Барта Де Вевера с критикой плана экспроприации активов России, включающей заявление о том, что это решение осложнит достижение мира на Украине. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Это действительно так, Еврокомиссия получила такое письмо премьера Бельгии», — заявила она, отказавшись комментировать изложенные в письме озабоченности, что экспроприация активов России осложнит урегулирование украинского конфликта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 28.11.2025
За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
0
62
15:12 28.11.2025
РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
0
99
14:32 28.11.2025
Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
0
196
14:12 28.11.2025
ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ
0
227
14:00 28.11.2025
США в связи со стрельбой в Вашингтоне пересмотрят грин-карты граждан 19 стран — CNN
0
229
13:32 28.11.2025
Тело погибшего извлечено из-под завалов здания в Южно-Сахалинске
0
256
13:20 28.11.2025
К выдвижению Гросси на пост генсека ООН в РФ будут подходить комплексно — Песков
0
295
13:05 28.11.2025
Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву
0
283
13:00 28.11.2025
Переговоры определят, с чьей стороны РФ ждет признания территорий — Песков
0
308
12:32 28.11.2025
ЕС рискует попасть в экономическую черную дыру из-за плана США по Украине — Reuters
0
339

Возврат к списку