За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
15:32 28.11.2025 Источник: Интерфакс
Государственный совет Крыма ввел штрафы за нарушение запрета на публикацию в СМИ, соцсетях и мессенджерах фотографий и видео военных объектов, последствий терактов, обстрелов или иных чрезвычайных происшествий, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Депутатами принят внесенный главой республики Сергеем Аксеновым законопроект, устанавливающий ответственность за публикацию материалов, позволяющих определить места размещения на территории Крыма систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации наших военнослужащих, последствия чрезвычайных ситуаций", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
В тексте принятого закона указано, что для физлиц предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
НОВОСТИ
- 15:12 28.11.2025
- РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
- 15:00 28.11.2025
- ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ
- 14:32 28.11.2025
- Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
- 14:12 28.11.2025
- ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ
- 14:00 28.11.2025
- США в связи со стрельбой в Вашингтоне пересмотрят грин-карты граждан 19 стран — CNN
- 13:32 28.11.2025
- Тело погибшего извлечено из-под завалов здания в Южно-Сахалинске
- 13:20 28.11.2025
- К выдвижению Гросси на пост генсека ООН в РФ будут подходить комплексно — Песков
- 13:05 28.11.2025
- Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву
- 13:00 28.11.2025
- Переговоры определят, с чьей стороны РФ ждет признания территорий — Песков
- 12:32 28.11.2025
- ЕС рискует попасть в экономическую черную дыру из-за плана США по Украине — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать