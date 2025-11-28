За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей

15:32 Источник: Интерфакс

Государственный совет Крыма ввел штрафы за нарушение запрета на публикацию в СМИ, соцсетях и мессенджерах фотографий и видео военных объектов, последствий терактов, обстрелов или иных чрезвычайных происшествий, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Депутатами принят внесенный главой республики Сергеем Аксеновым законопроект, устанавливающий ответственность за публикацию материалов, позволяющих определить места размещения на территории Крыма систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации наших военнослужащих, последствия чрезвычайных ситуаций", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

В тексте принятого закона указано, что для физлиц предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.