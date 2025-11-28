0
0
179
НОВОСТИ

Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в РФ

16:12 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие российские операторы связи запустили механизм верификации иностранных сим-карт, на которых блокируются услуги при попадании в РФ. Об этом сообщили в Минцифры.

«У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну — для этого был реализован механизм подтверждения, что сим-карта используется человеком. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт», — сообщили там.

Во время регистрации карты в сети оператора из России пользователю придет смс с проверкой через captcha. Это может быть проверка через сложение пазла или выбор картинки с определенным предметом. Доступ к мобильной сети и смс после успешного прохождения проверки появится на иностранной сим-карте в течение нескольких минут.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:22 28.11.2025
В СберСити залили первый куб бетона для строительства здания Среднерусского банка Сбербанка
0
1
17:14 28.11.2025
Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности
0
38
17:12 28.11.2025
Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
0
38
17:00 28.11.2025
Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg
0
47
16:32 28.11.2025
Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
0
129
16:00 28.11.2025
Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ — Орбан
0
188
15:32 28.11.2025
За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
0
228
15:12 28.11.2025
РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
0
251
15:00 28.11.2025
ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ
0
274
14:32 28.11.2025
Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
0
317

Возврат к списку