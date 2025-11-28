Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в РФ
16:12 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшие российские операторы связи запустили механизм верификации иностранных сим-карт, на которых блокируются услуги при попадании в РФ. Об этом сообщили в Минцифры.
«У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну — для этого был реализован механизм подтверждения, что сим-карта используется человеком. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт», — сообщили там.
Во время регистрации карты в сети оператора из России пользователю придет смс с проверкой через captcha. Это может быть проверка через сложение пазла или выбор картинки с определенным предметом. Доступ к мобильной сети и смс после успешного прохождения проверки появится на иностранной сим-карте в течение нескольких минут.
