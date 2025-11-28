Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
16:32 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти станут использовать спутники для отслеживания дорогой недвижимости в Англии с целью взимания новой надбавки к муниципальному налогу на дома стоимостью более 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Агентство оценки недвижимости (VOA) намерено, по данным издания, использовать «современные технологии», включая спутниковые снимки, «для подготовки к рейду» главы Минфина Соединенного Королевства Рейчел Ривс.
О введении налогов на особняки Ривс проинформировала, выступая с бюджетным посланием в Палате общин (нижней палате парламента). По ее словам, владельцы объектов недвижимости стоимостью свыше 2 млн фунтов должны будут выплачивать дополнительно 2,5 тыс. фунтов ($3,3 тыс.).
При этом размер сбора будет расти по мере увеличения стоимости жилья. Так, за дом, который стоит 5 млн фунтов ($6,6 млн), нужно будет платить 7,5 тыс. фунтов ежегодно ($9,9 тыс.). По подсчетам Бюро по бюджетной ответственности, эта мера позволит привлечь в бюджет 400 млн фунтов ($530 млн).
