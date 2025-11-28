Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о присоединении Лондона к фонду милитаризации Евросоюза Security Action for Europe (SAFE) провалились. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно финансового вклада Великобритании в эту инициативу.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Европейский союз более чем в три раза уменьшил размер взноса, который он предлагает заплатить Великобритании за доступ к оборонному фонду сообщества. Брюссель рассчитывал, что Соединенное Королевство согласится выплатить 2 млрд евро за доступ к фонду SAFE объемом около 140 млрд евро. Изначально от Лондона требовали за это же 6,7 млрд евро. Однако, как указывало издание, это все равно в десятки раз больше, чем 75 млн евро, которые Лондон, по данным СМИ, готов внести за доступ к оборонному фонду.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил 19 ноября, что Великобритания хотела бы стать частью оборонного фонда Евросоюза, но «не любой ценой».