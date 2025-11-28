0
0
7
НОВОСТИ

Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg

17:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о присоединении Лондона к фонду милитаризации Евросоюза Security Action for Europe (SAFE) провалились. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно финансового вклада Великобритании в эту инициативу.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Европейский союз более чем в три раза уменьшил размер взноса, который он предлагает заплатить Великобритании за доступ к оборонному фонду сообщества. Брюссель рассчитывал, что Соединенное Королевство согласится выплатить 2 млрд евро за доступ к фонду SAFE объемом около 140 млрд евро. Изначально от Лондона требовали за это же 6,7 млрд евро. Однако, как указывало издание, это все равно в десятки раз больше, чем 75 млн евро, которые Лондон, по данным СМИ, готов внести за доступ к оборонному фонду.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил 19 ноября, что Великобритания хотела бы стать частью оборонного фонда Евросоюза, но «не любой ценой».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:14 28.11.2025
Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности
0
19
17:12 28.11.2025
Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
0
19
16:32 28.11.2025
Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
0
124
16:12 28.11.2025
Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в РФ
0
170
16:00 28.11.2025
Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ — Орбан
0
179
15:32 28.11.2025
За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
0
218
15:12 28.11.2025
РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
0
244
15:00 28.11.2025
ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ
0
268
14:32 28.11.2025
Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
0
311
14:12 28.11.2025
ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ
0
325

Возврат к списку