Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg
17:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры о присоединении Лондона к фонду милитаризации Евросоюза Security Action for Europe (SAFE) провалились. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно финансового вклада Великобритании в эту инициативу.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Европейский союз более чем в три раза уменьшил размер взноса, который он предлагает заплатить Великобритании за доступ к оборонному фонду сообщества. Брюссель рассчитывал, что Соединенное Королевство согласится выплатить 2 млрд евро за доступ к фонду SAFE объемом около 140 млрд евро. Изначально от Лондона требовали за это же 6,7 млрд евро. Однако, как указывало издание, это все равно в десятки раз больше, чем 75 млн евро, которые Лондон, по данным СМИ, готов внести за доступ к оборонному фонду.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил 19 ноября, что Великобритания хотела бы стать частью оборонного фонда Евросоюза, но «не любой ценой».
НОВОСТИ
- 17:14 28.11.2025
- Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности
- 17:12 28.11.2025
- Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
- 16:32 28.11.2025
- Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
- 16:12 28.11.2025
- Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в РФ
- 16:00 28.11.2025
- Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ — Орбан
- 15:32 28.11.2025
- За публикацию снимков военных объектов в Крыму вводят штрафы до 100 тысяч рублей
- 15:12 28.11.2025
- РФ превосходит Европу по мощности сухопутных войск, убеждены французские эксперты
- 15:00 28.11.2025
- ЕК подтвердила получение письма премьера Бельгии с критикой экспроприации активов РФ
- 14:32 28.11.2025
- Мирная сделка по Украине может привести к внутренним распрям в ЕС — The Economist
- 14:12 28.11.2025
- ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать