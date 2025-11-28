Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
17:12 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям обсудит инициативу о создании в России аналога Нобелевской премии по литературе, сообщил ТАСС губернатор Севастополя, глава комиссии Михаил Развожаев.
Ранее российский писатель Захар Прилепин, комментируя СМИ присуждение Нобелевской премии по литературе в 2025 году венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, заявил, что РФ должна создать свой аналог премии, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. Его идею поддержал помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский, отметив, что существующая премия в последние годы «значительно теряет свои позиции» и соревнуется с Нобелевской премией мира в маргинальности.
«Как глава комиссии Госсовета по направлению „Культура и традиционные духовно-нравственные ценности“ я могу сказать, что эта тема активно обсуждается в регионах. Обсудим идею создания премии на ближайшей комиссии», — сказал Развожаев.
Он согласился с мнением Мединского о Нобелевской премии. «Абсолютно согласен с тем, что современная Нобелевская премия по литературе, к сожалению, в последние годы часто демонстрирует политизированность и отходит от истинных критериев искусства. Идея создания сильной, авторитетной российской премии, которая будет оценивать глубину, талант и вклад в мировую культуру, а не конъюнктуру, мне кажется, не просто назрела, а является принципиально важной для суверенного культурного развития нашей страны», — подчеркнул глава комиссии.
Развожаев выразил уверенность, что российская премия может стать востребованной на международном уровне, особенно среди дружественных стран.
