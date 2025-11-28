0
Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности

17:14 28.11.2025

В Москве действует мощная структура московской безопасности, включающая народных дружинников, которые, патрулируя улицы, обращают внимание на подозрительные предметы и информируют силовые ведомства, заявила член Совета Федерации РФ Инна Святенко. Также сенатор обратила внимание на работу по профилактике террористических преступлений. «Преступления террористического характера могут еще в перспективе совершаться. Поэтому здесь важно спрофилактировать эту ситуацию, и все возможные информационные источники говорят о том и предупреждают, что нужно быть предельно осторожными», – заявила Святенко.

Также сенатор подчеркнула, что родители стараются информировать и призывать их к осторожности. «Я рада, что подключились родительские чаты, которые информируют школьников, детей, которые учатся в школе, чтобы они были внимательны и осторожны. Также у нас есть различного рода мероприятия, которые проводят силовые ведомства», – сказала Святенко.

Особое внимание она обратила на незаконную продажу алкоголя и сигарет детям. «Хотелось бы заострить еще раз эту тему, потому что законодатель предпринимает все меры для того, чтобы ограничить детей и от алкоголя, и от тех напитков, и вообще вредных привычек, я имею в виду табакокурение, вейпы и другое, электронные сигареты: чтобы это все не попадало в руки детей, - заявила сенатор. - Тем не менее мы с вами видим, что правоприменительная практика далека от идеала. Также уже обращаем внимание самих продавцов, что на месте тех детей, которым они продают запрещенные и алкоголь, и табак, могут оказаться их дети. Поэтому очень важно, чтобы сейчас консолидировали все усилия, особенно перед каникулами».

